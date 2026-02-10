TRES ISLETAS – HALLARON SIN VIDA A UN JOVEN EN UNA CUNETA EN EL BARRIO SUEÑO COMPARTIDO



Hoy, en horas de la madrugada, Personal de la Comisaría de Tres Isletas intervino tras el hallazgo de un joven de 20 años sin vida en una cuneta del barrio Sueño Compartido.



Alrededor de la 01:00, cuando un móvil policial acudió al lugar a fin de constatar la presencia de una persona fallecida. Al arribar, los efectivos confirmaron la novedad, tratándose de un masculino que fue reconocido en el lugar por familiares, encontrándose el cuerpo en incipiente estado de descomposición.



Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno N° 1, que dispuso la actuación de peritos del Gabinete Científico, personal de la División Investigaciones y Bomberos, quienes realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hecho.



Posteriormente, debido a las inclemencias climáticas registradas, el dispositivo preventivo fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde será examinado por el médico forense a fin de establecer la causa del fallecimiento.



Según se informó, el cuerpo presentaba heridas visibles en la cabeza y el rostro, con sangrado, continuando el hecho bajo investigación judicial.

