DENGUE: RECUERDAN MEDIDAS CLAVES PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DEL MOSQUITO

El Ministerio de Salud recuerda a la comunidad que la principal forma de prevenir el Dengue es eliminando los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y solicita a la población extremar los cuidados y reforzar las acciones preventivas en los hogares.

En ese sentido, se recomienda voltear, vaciar o eliminar todos los recipientes que acumulen agua, ya que pueden convertirse en espacios propicios para la reproducción del mosquito. Asimismo, se insta a mantener limpios los patios y viviendas, eliminar desechos que puedan juntar agua y conservar el pasto corto.

Desde la cartera sanitaria también aconsejaron reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda y cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de las mascotas. Además, remarcaron la importancia del uso de repelente como medida de protección personal.

Por otra parte, las autoridades sanitarias pidieron consultar de manera inmediata al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, cansancio intenso y erupciones en la piel.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud insistieron en que la prevención y el compromiso de la comunidad son fundamentales para evitar la proliferación del mosquito y reducir el riesgo de contagio. También recordaron que la vacuna contra el Dengue se encuentra disponible en cualquier Centro de Salud cercano o puesto sanitario.

