SEGUNDA JORNADA DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE 2026: UNA NOCHE DE BRILLO Y ESPLENDOR

La segunda jornada de los Carnavales del Impenetrable 2026 se vivió como una verdadera fiesta de color, música y alegría 🎶🌈💃.

La noche comenzó con la presentación de la comparsa Hijos del Sol 🌞, continuó con el imponente paso de Hualoq Alá 🥁🎺 y tuvo su gran cierre con el deslumbrante despliegue de Estrella Tropical ⭐🌴, coronando una velada verdaderamente inolvidable.

Los Carnavales del Impenetrable se consolidan como una de las expresiones culturales más importantes de la región, posicionándose como una destacada propuesta impulsada por el Municipio de Juan José Castelli 🏛️🤝. En este verano 2026 ☀️, los corsos se presentan como una de las principales alternativas recreativas para vecinos y visitantes.

Fue una gran noche en el corsódromo, ubicado en el ingreso a la ciudad 🚧🎭, donde las tres comparsas desplegaron todo su talento y pasión, reafirmando el crecimiento y la identidad cultural de los carnavales castelenses 🎊🎉💫.

