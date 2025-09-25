BOCA PIERDE A CARLOS PALACIOS POR LESIÓN Y SUMA OTRA BAJA PARA VISITAR A DEFENSA Y JUSTICIA

Con dos bajas sensibles, el desafío del cuerpo técnico será rearmar el equipo sin modificar el esquema táctico y que el equipo siga funcionando cómo lo viene haciendo en la competencia con seis partidos invictos que lo posicionan en la parte alta de la tabla y muy cerca de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año por la Anual.

La posible formación de Boca para visitar a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.