CONMOCIÓN EN CASTELLI: UNA NIÑA DE 11 AÑOS DIO A LUZ Y HAY DOS DETENIDOS

Un hecho profundamente alarmante ha sacudido a la comunidad de Juan José Castelli: una niña de tan solo 11 años dio a luz a un bebé prematuro , en un caso que ya está siendo investigado por la Justicia como posible abuso sexual infantil. Por el momento, hay dos personas detenidas: los propios padres de la menor.

Según el testimonio del médico que recibió a la niña en el hospital local, la menor ingresó acompañada por su madre, quien informó que su hija se había «golpeado». Sin embargo, al examinarla, el profesional detectó restos de placenta, lo que lo llevó a sospechar de un posible aborto o parto prematuro. Inmediatamente dio aviso a las autoridades y el fiscal de turno ordenó un allanamiento en el domicilio de la familia, ubicado en la chacra 64 de la ciudad.

La obstetra interviniente indicó que la niña habría sufrido un aborto incompleto sugestivo. Sin embargo, horas después, en la noche del miércoles, por entrevistas realizadas por trabajadores social y la policía da con el bebé que estuvo aproximadamente 20 horas en descampado, lo que confirmó que se trataba de un parto prematuro inducido, según las primeras hipótesis.

La recién nacida, pesa apenas 900 gramos y se encuentra en estado delicado, intubada y bajo cuidados intensivos. es derivada al hospital Perrando de Resistencia para recibir atención especializada.

La Justicia trabaja sobre múltiples hipótesis relacionadas con el posible abuso sexual y la responsabilidad penal de los adultos a cargo de la menor. Tanto la madre como el padre de la niña están detenidos y a disposición del fiscal que lleva adelante la causa.

El caso ha causado una profunda conmoción en la ciudad y reabre el debate sobre los mecanismos de protección a la infancia, el rol de las instituciones y la necesidad urgente de políticas públicas eficaces frente al abuso y la violencia sexual infantil.

