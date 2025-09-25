DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE
El oficial cayó $5 y operó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue tuvo una pequeña suba de $5 y alcanzó los $1.410.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.381,7
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.