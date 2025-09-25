DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE

El oficial cayó $5 y operó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta tras el respaldo del presidente de Estados Unidos al mandatario argentino. El blue tuvo una pequeña suba de $5 y alcanzó los $1.410.

El dólar oficial no para de bajar al calor de las señales desde Estados Unidos.

El dólar oficial se sigue moviendo a la baja. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.305,05 para la compra y $1.354,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.337.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.402, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.381,7

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.