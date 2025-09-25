DESMONTAN UNA RED DE ESPIONAJE EN NUEVA YORK MIENTRAS SE HACE LA ASAMBLEA DE LA ONU
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Los agentes secuestraron más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores en una red clandestina con capacidad para interferir en las comunicaciones en plena Asamblea General.
Pese a la magnitud de lo encontrado, las autoridades aclararon que no hay pruebas de un plan específico para interrumpir la Asamblea General ni indicios actuales de amenazas concretas contra Nueva York.