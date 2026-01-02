Así es Crans-Montana, la exclusiva localidad suiza marcada por el trágico incendio de Fin de Año

Destino de los famosos

Desde hace muchos años es un destino predilecto de la jet set internacional. Crans-Montana combina la elegancia de una estación de alta montaña con una animada vida social, sobre todo durante la temporada invernal. La localidad es famosa por sus 140 kilómetros de pistas de esquí, por el sol casi garantizado (gracias a su exposición meridional), por sus campos de golf de fama mundial (el Omega European Masters se disputa cada año en septiembre) y por una vida nocturna refinada que atrae a celebridades, empresarios y aficionados de todo el mundo.

El aire particularmente seco de Crans-Montana propició, desde el siglo XIX, la aparición de numerosos sanatorios y balnearios, destino de pacientes con enfermedades respiratorias procedentes de todo el mundo. Entre ellos destacan la poeta Emily Dickinson y la escritora Katherine Mansfield.

Le Constellation, en la rue Centrale 35, es el local donde se produjo la tragedia en la noche de Nochevieja. Se trata de un lounge bar muy exclusivo que ofrece cócteles, vinos y música todas las noches, con un DJ presente en el local. En su interior también hay un «bar secreto» donde el agua fluye de forma natural sobre la roca. Gracias a 14 pantallas que transmiten eventos en directo, el local es también un punto de referencia para los aficionados a todo tipo de deportes.

El municipio se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera italiana, a un par de horas en automóvil desde Aosta. Los hospitales de Suiza están en estado de máxima alerta para gestionar la llegada de grandes quemados, mientras que los cuerpos de al menos 40 fallecidos han sido distribuidos en distintas zonas de la ciudad para hacer frente a la situación de emergencia.