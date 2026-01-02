Publicidad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la entrada en vigencia de la nueva ley de exención del impuesto sobre la renta, calificándola como un paso decisivo hacia la “justicia tributaria”.

A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores que perciban hasta 5.000 reales mensuales (unos 900 dólares) quedarán eximidos del tributo, una medida que, junto al reajuste del salario mínimo, inyectará aproximadamente 110.000 millones de reales en el mercado interno durante el año.

Pubicidad

El mandatario destacó en sus redes sociales que esta reforma cumple con su compromiso de campaña de aliviar la carga sobre quienes viven de su propio trabajo. Según datos del Gobierno, la exención beneficia directamente a 10 millones de trabajadores, permitiéndoles un ahorro anual equivalente a un salario adicional por año. Asimismo, se implementó una reducción progresiva para quienes ganan hasta 7.350 reales, favoreciendo en total a cerca de 25 millones de brasileños bajo el principio de que “quien tiene menos paga menos”, supo la Agencia Noticias Argentinas.

De forma complementaria, el salario mínimo subió a 1.621 reales (unos 292 dólares), un incremento del 6,79 por ciento que impacta en más de 60 millones de personas, incluyendo jubilados y pensionados.

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, subrayó que estas políticas combinadas dinamizarán el consumo y la producción nacional. Para compensar la caída en la recaudación, el Ejecutivo estableció un nuevo impuesto mínimo del 10 por ciento para las rentas más altas y los dividendos enviados al exterior, buscando corregir las desigualdades históricas del sistema fiscal brasileño.