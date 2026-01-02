ES OFICIAL LA DISOLUCIÓN DE LA ANDIS Y EL PASE DE SUS FUNCIONES AL MINISTERIO DE SALUD

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El gobierno de Javier Milei prorrogó este viernes la emergencia sanitaria nacional hasta el próximo 31 de diciembre y oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la creación de una secretaría bajo la órbita del ministerio de Salud que asumirá sus funciones.

Así quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y todos los integrantes de su Gabinete.

Allí el Gobierno avanza en una profunda reestructuración en el área de discapacidad y salud pública.

La decisión de eliminar la Andis ya había sido anticipada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y se apoya en el informe final de intervención del organismo, que detectó irregularidades de gravedad en contrataciones, debilidades estructurales en los controles internos y un ecosistema tecnológico fragmentado que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.

Según el texto oficial, la ahora ex Andis “opera sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos”, lo que genera duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para garantizar trayectorias de atención, poniendo en riesgo el acceso efectivo a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.