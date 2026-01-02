ENTRÓ EN VIGENCIA EL NUEVO ESQUEMA DE BANDAS CAMBIARIAS: CÓMO SE ACTUALIZARÁ
El esquema de flotación se ajustará mensualmente, a partir del dato de inflación. Mientras tanto, el BCRA intentará acumular reservas.
-
Dólar, bonos y acciones: arranca la nueva estrategia cambiaria y el mercado digiere su impacto
-
Debutan las nuevas bandas cambiarias y hay expectativa en la city sobre la reacción del dólar
En las semanas previas al debut del nuevo esquema, operadores y analistas detectaron ventas de dólares por parte del Tesoro para evitar que el tipo de cambio mayorista se ubicara muy por encima de los $1.450. El último día hábil de 2025 cerró en $1.455, lejos del máximo de $1.526,09 que marcaba el esquema de bandas vigente hasta entonces.
En paralelo, la autoridad monetaria comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios, con el objetivo de sumar reservas de manera progresiva, en línea con la remonetización de la economía que planteó el Gobierno.
Cómo se actualizarán las bandas cambiarias con el nuevo esquema
las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. «A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)», anunció en un comunicado la autoridad monetaria.