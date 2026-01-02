ABIGEATO Y MUERTE EN EL RÍO: INVESTIGAN UN DOBLE HOMICIDIO EN SANTA FE

Dos hombres fueron encontrados sin vida este miércoles por la tarde en una lancha encallada entre camalotes, a la deriva sobre el río Coronda, en la provincia de Santa Fe. El caso es investigado como un presunto doble homicidio, luego de que los primeros peritajes confirmaran que ambas víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego.

El hallazgo se produjo tras un llamado de vecinos de la zona costera, quienes advirtieron la presencia de una embarcación sin rumbo fijo y dieron aviso al 911. Personal de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo y efectivos de la Prefectura Naval Argentina se trasladaron al lugar y constataron el fallecimiento de los dos ocupantes.

Según la reconstrucción inicial del hecho, la lancha había quedado varada a la altura de la calle Jujuy del distrito costero. En el interior de la embarcación, junto a los cuerpos, los agentes encontraron el cadáver de un animal vacuno y al menos un arma de fuego, elementos que resultaron clave para orientar las primeras hipótesis de la investigación.

El peritaje criminalístico preliminar, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), determinó que los hombres presentaban heridas compatibles con disparos de escopeta . En la escena se hallaron cartuchos de plomo, lo que indicaría que el ataque fue perpetrado a corta distancia y con un arma de alto poder de fuego. Por el momento, no se logró establecer ni la identidad de las víctimas ni el lugar exacto donde se produjo el ataque.

Ante la gravedad del hecho, intervino el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias, el secuestro de la lancha y una serie de peritajes exhaustivos tanto sobre la embarcación como sobre el animal hallado. Los investigadores trabajan en la identificación de las víctimas mediante huellas dactilares, el rastreo de la matrícula de la lancha y el análisis de las marcas del vacuno, con el objetivo de determinar su procedencia.

Una de las principales líneas investigativas apunta a un posible caso de abigeato. La presencia del animal muerto dentro de la lancha refuerza la hipótesis de que los hombres podrían haber sido sorprendidos durante el traslado ilegal de un vacuno, posiblemente por el propietario del animal o por algún puestero de la zona de islas. Sin embargo, la falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de vigilancia en el entorno fluvial dificultan el avance de la causa.

En el lugar trabajó un equipo multidisciplinario de la PDI junto al médico legista, enfocado en la recolección de pruebas y en la reconstrucción del recorrido que habría realizado la lancha desde el sitio del ataque hasta el punto donde fue hallada encallada. También se dispuso el análisis de las armas secuestradas y la verificación de denuncias recientes por robo de ganado en la región.