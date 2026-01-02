SAMEEP REPARÓ UNA CAÑERÍA CLAVE Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE AGUA EN ZONA NORTE

Agentes de la empresa Sameep culminaron rápidamente la reparación de la cañería de impulsión a la salida de la Cisterna Norte, por lo que el servicio de agua potable comenzó a restablecerse de manera progresiva en las zonas afectadas.

Desde el Directorio de la empresa destacaron la labor del personal que prestó servicios durante el 1° de enero, permitiendo solucionar la contingencia en el menor tiempo posible.

Mientras se desarrollaron los trabajos, se registró una baja presión de agua potable en barrios del norte de Resistencia y en las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén, abastecidas a través del Acueducto.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, remarcó: “Pedimos disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados durante esta reparación. Nuestros agentes realizaron el máximo esfuerzo para garantizar un óptimo abastecimiento de agua potable en los hogares e instituciones de estas zonas”.

Asimismo, Diez señaló que “una vez solucionada la contingencia, el servicio se normaliza paulatinamente, recuperando la presión y el caudal adecuados”.

Por su parte, el vocal de la empresa estatal, Cdor. Rubén Custiniano, resaltó “la predisposición del personal para concretar la reparación con rapidez y devolver a los usuarios un servicio de calidad”.

