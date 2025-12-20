ÁREA METROPOLITANA: CONTROLES PREVENTIVOS DE LA DIVISIÓN LINCE DEJARON COMO RESULTADO EL SECUESTRO DE UN REVÓLVER Y DROGAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este viernes y culminaron con la aprehensión de dos hombres, el secuestro de un arma de fuego y una importante cantidad de estupefacientes.

Barrio Honduras: interceptaron a un hombre armado

El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 00:12 horas, en inmediaciones de las calles Honduras y Ángel Busto, donde personal policial procedió a la demora de un hombre de 36 años.

Durante la identificación, los efectivos constataron que el sujeto portaba un revólver calibre .38, color cromado, junto a seis cartuchos del mismo calibre, sin poder justificar su legal tenencia. Ante esta situación, fue notificado de su aprehensión por supuesta infracción al artículo 189° bis del Código Penal.



Plaza Belgrano: secuestro de drogas

Minutos más tarde, cerca de las 00:50 horas, otro equipo de la División LINCE intervino en la intersección de avenida Paraguay y López y Planes, donde se procedió a la demora de un hombre de 25 años.

En su poder se secuestraron 24 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal, además de una bolsa de mayor tamaño con idéntico contenido. Con la colaboración del personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, se realizaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, arrojando un total de 62 gramos de marihuana. Asimismo, se incautaron $179.900 en efectivo y un teléfono celular.



Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, el sujeto fue notificado de su aprehensión por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, disponiéndose el secuestro de los elementos, su traslado a Medicina Legal y posterior alojamiento en la Comisaría Octava Metropolitana.

