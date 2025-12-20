QUÉ DIJO EL JEFE DE LA POLICÍA DEL CHACO SOBRE LOS NARCOPOLICÍAS DETENIDOS

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, lamentó este viernes el nuevo escándalo que afecta a la fuerza por la detención de siete efectivos de distintos rangos por el robo de droga durante la quema de estupefacientes realizada el jueves, en Colonia Benítez.

El funcionario hizo una fuerte autocrítica y reconoció que se trata de un hecho de gravedad institucional nunca antes registrado. «Esto echa por tierra nuestro trabajo», expresó.

En declaraciones a distintos medios, Romero relató que «el hecho sucede en el polígono policial de Colonia Benítez, en el momento de estar incinerándose drogas», y añadió: «Ya se había procedido a aperturar la quema en horario de la mañana y cuando restaba incinerar la última carga, un funcionario del Poder Judicial Federal observa alguna situación rara, sospechosa».

El jefe de la Policía indicó que la primera decisión fue definir la detención de dos efectivos de la División Drogas Peligrosas y el secuestro de un móvil policial para su requisa, que dio como resultado la detección de estupefaciente debajo de los asientos.

Asimismo, Romero señaló que los siete funcionarios policiales detenidos pertenecen a la División Drogas Peligrosas y son de distintos rangos: un comisario, un subcomisario, un suboficial principal y cuatro suboficiales.

«Los siete efectivos están detenidos e investigados por apropiarse indebidamente de estupefacientes que iban a ser incinerados», señaló, y afirmó que «por orden del Ministerio de Seguridad y a través del Órgano de Control Institucional se aperturó el sumario administrativo correspondiente, se los suspendió preventivamente de funciones con retención de haberes, se les retuvo el arma reglamentaria y credencial policial».

Por otra parte, Romero sostuvo que se trata de un hecho insólito y sin precedentes. «Es la primera oportunidad que ocurre una situación de esta naturaleza, de un alto impacto y de una gravedad institucional», reconoció.

En esa línea, expresó: «Nosotros imprimimos un gran compromiso para combatir el narcotráfico y situaciones como estas echan por tierra todo el trabajo que realizamos en dos años».

Además, consideró que «lo que le da otro nivel de gravedad a esto es que los efectivos que están sospechados pertenecen justamente al área de la policía dedicada a combatir el narcotráfico».

En esa línea, el feje de la fuerza reflexionó: «Nuestra misión y función es combatir el delito en todas sus formas, y situaciones de esta naturaleza, la verdad que nos apenan mucho, a nosotros como institución, a mí personalmente, como policía, y echa por tierra todo el prestigio de la institución».

«Hoy, la sociedad nos miraba de una manera, y ahora ya nos va a mirar de otra manera, pero no todos los policías tienen esta particularidad, y nosotros no vamos a permitir ni tolerar inconductas de esta manera y que delincan de esta manera», concluyó Romero.