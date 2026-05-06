AMENAZA DE TIROTEO EN UNA ESCUELA DE FUERTE ESPERANZA: INVESTIGAN EL HECHO Y REFUERZAN LA SEGURIDAD

Fuerte Esperanza, Chaco – 5 de mayo de 2026.

Una situación de preocupación se vivió en la localidad de Fuerte Esperanza luego de que se detectaran mensajes amenazantes escritos en pupitres de una escuela primaria, lo que motivó la intervención policial y el inicio de una investigación judicial.

El hecho ocurrió en la Escuela de Educación Primaria N° 887 “Coronel Ramón”, donde la directora, Mirtha Esther Pérez, solicitó la presencia de efectivos policiales tras ser alertada por un alumno de quinto grado. El estudiante informó que en varios bancos del aula habían aparecido inscripciones con frases como: “mañana va a haber tiroteo” y “tiroteo mañana no vengan”.

Ante esta situación, una comisión policial se trasladó de inmediato al establecimiento educativo y constató la presencia de estos mensajes en al menos cuatro pupitres del aula correspondiente a quinto grado, sección A. Según se informó, el mismo espacio es utilizado en turno mañana y tarde por distintos cursos.

Tras la verificación, se labró un acta de constatación y se instó a la directora a formalizar la denuncia correspondiente. En paralelo, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad y prevención en la institución educativa y sus alrededores, con el objetivo de resguardar a la comunidad escolar.

La causa fue caratulada como “Investigación de Oficio” y quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal de Misión Nueva Pompeya, a cargo de la Dra. Jhoana X, quien deberá determinar el origen de las amenazas y si existe un riesgo real.

Desde la policía local indicaron que continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y llevar tranquilidad a las familias, en un contexto donde este tipo de advertencias genera fuerte alarma social.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas haya avances en la investigación.

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