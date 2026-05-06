PAMPA DEL INDIO FUE SEDE DE UN NUEVO OPERATIVO DEL PROGRAMA “VER PARA SER LIBRES”.
En la localidad de Pampa del Indio se llevó adelante un importante operativo del programa “Ver para ser Libres”, una iniciativa que articula Nación con las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual de niñas y niños en edad escolar.
La jornada se desarrolló en la EEP N° 94, donde se evaluó a más de 260 estudiantes, quienes recibieron controles oftalmológicos completos realizados por profesionales especializados. Como resultado de estos estudios, se concretó la entrega de 100 anteojos, brindando una solución concreta a quienes presentaban dificultades visuales que impactan directamente en su proceso de aprendizaje.
Este tipo de operativos resulta fundamental para la detección temprana de problemas visuales, permitiendo mejorar el rendimiento escolar y la calidad de vida de las y los estudiantes. Además, fortalece la presencia del Estado en el territorio, garantizando igualdad de oportunidades y acceso a derechos esenciales.
Desde la organización destacaron el trabajo coordinado entre los distintos organismos y la comunidad educativa, cuyo compromiso hizo posible el éxito de la jornada. Asimismo, remarcaron que el programa continuará recorriendo distintas localidades de la provincia, acercando atención y respuestas concretas a las necesidades de la población.
El programa “Ver para ser libres” continuará trabajando en el compromiso con la inclusión, la equidad y el desarrollo integral de la infancia, promoviendo políticas públicas que impactan de manera directa en el bienestar de las familias chaqueñas.