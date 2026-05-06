EL JUEZ ESTÁ EQUIVOCADO: DUDIK CONFIRMÓ QUE EL GOBIERNO APELARÁ EL FALLO POR EL FONDO ESTIMULO

El ministro de Producción, Oscar Dudik, dialogó con Gustavo Olivello en Alerta Urbana y ratificó su postura contraria a la sentencia 53/26 dictada por el juez laboral Sergio Bosch, la cual hace lugar de manera parcial al amparo de los trabajadores de la cartera a su cargo por el pago del Fondo Estímulo.

Tras analizar preliminarmente el fallo de más de 60 páginas, el funcionario adelantó que la Fiscalía de Estado presentará un recurso de apelación ante la Cámara Laboral al considerar que existen «inconsistencias» en la decisión judicial.

Dudik centró su discrepancia en un aspecto técnico fundamental: la naturaleza del fondo de corresponsabilidad gremial. Según el ministro, el magistrado interpreta erróneamente que estos recursos son una «recaudación», cuando en realidad se trata de una «retención» que se remite directamente a la Nación.

«Yo insisto con que el juez está equivocado en ese aspecto», sentenció el titular de la cartera, argumentando que ese dinero no ingresa al Ministerio de Producción, sino que debe ser solicitado posteriormente al Ministerio de Economía para su ejecución.

A pesar del rechazo a los fundamentos del fallo, Dudik aseguró que el Gobierno será «respetuoso» de la medida mientras se transita la instancia superior.

El ministro recordó que la sentencia otorga un plazo de 60 días para dictar una nueva resolución con un cálculo actualizado del fondo estímulo, proceso que será evaluado por los equipos legales del ministerio y del Gobierno provincial para ajustarse a los criterios fijados por la ley de creación del beneficio.