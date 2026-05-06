ENCONTRARON A NAHUA: SU PADRE FUE DETENIDO TRAS DOS DIAS DE INTENSA BUSQUEDA

Después de dos días de angustia y un operativo a contrarreloj, Nahuá Santos Riquelme, el nene de 6 años que era buscado en Corrientes bajo el sistema Alerta Sofía, fue encontrado en las últimas horas en una zona rural cercana a Goya. El menor estaba junto a su padre, quien fue detenido inmediatamente, y ya se encuentra nuevamente al cuidado de su madre.

La confirmación fue brindada por el jefe de la Policía provincial, lo que puso fin a una búsqueda que había comenzado el domingo por la noche en la localidad de Esquina. En ese momento, el niño fue llevado por su padre tras un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Manzini, donde el hombre protagonizó un ataque armado que dejó a un vecino herido y agravó la situación.

Ante la urgencia del caso, las autoridades activaron el Alerta Sofía, lo que permitió una difusión inmediata a nivel nacional y el despliegue de un amplio operativo de búsqueda. Participaron fuerzas de seguridad que intensificaron controles en rutas, caminos rurales y posibles vías de escape.

El hallazgo se produjo finalmente en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya, una zona de difícil acceso. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud del menor ni sobre cómo fue exactamente el procedimiento que permitió localizarlo.

En paralelo, la causa judicial continúa avanzando con tres líneas de investigación: la desaparición del niño, la tentativa de homicidio por el ataque armado previo a la huida y un expediente por la presunta participación del abogado José Codazzi, quien habría colaborado en la fuga del padre.