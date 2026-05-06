UN HOMBRE SE DISPARO EN SU LUGAR DE TRABAJO

Este martes por la tarde, en Presidencia Roque Sáenz Peña, un hombre decidió quitarse la vida dentro de su lugar de trabajo, generando conmoción entre compañeros y personal de salud.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 en el Sanatorio Mayo, ubicado en calle 10 y 3, en pleno centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Eduardo Martínez, de 34 años, mucamo del lugar y domiciliado en el barrio Belgrano.

Según el informe policial, el trabajador ingresó al vestuario del personal —situado en la parte posterior del edificio— y allí se efectuó un disparo en la zona abdominal, utilizando un arma de fabricación casera tipo «tumbera».

Tras el estruendo, fue hallado gravemente herido y trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, alrededor de las 17:30, se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.

En el lugar intervino personal policial junto al Gabinete Científico del Poder Judicial, que procedió al secuestro del arma improvisada: un dispositivo construido con caños galvanizados, un cartucho calibre 16 ya percutado, además de un martillo y un tornillo utilizados como mecanismo de disparo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°1, a cargo de César Luis Collado, quien dispuso la toma de testimonios a empleados del sanatorio y la entrega del cuerpo a sus familiares.

El caso es investigado como tentativa de suicidio seguida de muerte, mientras se intenta esclarecer qué motivó la drástica decisión del trabajador en plena jornada laboral.

DÓNDE PEDIR AYUDA

Si estás atravesando una crisis o conocés a alguien que necesite ayuda en Chaco, hay líneas gratuitas y disponibles las 24 horas.

La Guardia Remota de Salud Mental atiende al 3624-618432 (día) y 3624-814825 (noche). A nivel nacional, podés comunicarte al 0800-999-0091 (Salud Mental) o al 0800-345-1435 (Centro de Asistencia al Suicida).