ASEGURAN QUE FALTAN FIGURITAS DEL ALBUM

A pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, comerciantes y fanáticos aseguran que faltan paquetes de figuritas del álbum en los kioscos.

Los mismos denuncian que los distribuidores concentraron la venta mayorista y los obligan a buscar vías alternativas. Sin embargo, desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA) indicaron que el reparto «debería normalizarse» esta semana.

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores.

El vicepresidente de la URKA, Ernesto Acuña, advirtió además otra problemática: el precio de los paquetes. Según explicó, el fabricante Panini sugiere un valor de $1.500, aunque en los kioscos suele encontrarse a $2.000. No obstante, algunos distribuidores los venden a precios aún más elevados.

En esa línea, muchos comercios minoristas tampoco pueden ofrecer el precio sugerido: acceden a paquetes por encima de ese valor y se ven obligados a trasladarlo al consumidor. Según denuncian, esto ocurre porque los canales de comercialización entre el fabricante y los kioscos están distorsionados por la concentración de la venta en pocos distribuidores.

Para llevar tranquilidad, Acuña informó que la situación comenzará a regularizarse en los próximos días. «Esta semana desde la Cámara empezamos a repartir a todos los kioscos del país las figuritas que nos cedió Panini», señaló.

Si bien advirtió que la normalización llevará tiempo hasta alcanzar todo el país, aseguró que el proceso ya está en marcha: «Les pedimos a los colegas kiosqueros que esperen unas horas más. Este fin de semana se va a ir normalizando a medida que Panini nos entregue figuritas», concluyó.