DESARMAN UNA BANDA QUE ENVIABA ENCOMIENDAS CON DROGAS A LAS BREÑAS Y BARRANQUERA

Efectivos del Grupo Operativo Conjunto de Lucha Contra el Narcotráfico del NEA (GOCNEA) realizaron una serie de allanamientos en distintas ciudades del país, que permitieron desarticular una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas.

La investigación se inició a fines del 2025 por disposición de la Fiscalía Federal de Posadas, con la coordinación de la PROCUNAR, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) y la Fiscalía de Asunción. A partir de diversas tareas investigativas, se logró establecer la existencia y el funcionamiento de la estructura delictiva.

La organización operaba mediante distintas modalidades logísticas: transporte fluvial a través de embarcaciones, traslados terrestres y envío de estupefacientes mediante encomiendas hacia nuestro país. Estaba integrada por ciudadanos argentinos y paraguayos, con base operativa en la ciudad de Posadas.

En este contexto, el 18 de marzo, personal de la Prefectura Naval Argentina, junto a integrantes del GOCNEA, interceptó tres encomiendas que contenían 27 kilogramos de cogollos de marihuana, con destino a las ciudades de Caleta Olivia, Las Breñas y Barranqueras.

Uno de los detenidos.

A raíz de ello, la Gendarmería Nacional llevó adelante una entrega controlada que permitió la detención de una mujer, quien quedó supeditada a la causa.

Posteriormente, la Justicia ordenó 15 allanamientos en las ciudades de Posadas, Garupá y en la Unidad Penal N° 7 de Resistencia (Chaco). Los procedimientos fueron realizados por el GOCNEA, el cual está formado por la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Misiones, a los que se sumaron integrantes del Servicio Penitenciario Federal y ARCA-DGA.

Como resultado, se secuestraron 557 gramos de cocaína, 28 teléfonos celulares, balanzas digitales, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. Además, se detuvo a dos personas.

Horas más tarde, personal del GOCNEA, coordinados regionalmente por la Prefectura Naval Argentina, detuvo al principal investigado, un ciudadano paraguayo, quien fue interceptado en la vía pública con 8.900 dólares en su poder.