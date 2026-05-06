PEQUEÑI «J» ASEGURAN QUE SE FUGO «PORQUE TENIA MIEDO»

En ese marco, Lucas Contreras Alderete adelantó que su estrategia será intentar reducir los agravantes y llegar al juicio oral con una imputación más leve, aunque remarcó la gravedad del caso y la complejidad de la investigación: «Estamos ante un hecho muy serio, con tres víctimas fatales y un acusado de 20 años. Es algo que nos interpela como sociedad y requiere la máxima atención», concluyó.