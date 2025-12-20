EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 137° ANIVERSARIO DE BASAIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Previo al acto central se entregaron viviendas del Programa Social y Articulado Ñachec y se inauguraron nuevas cuadras de pavimento.

En el marco de la celebración realizada anoche en la Plaza Bicentenario, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), concretó la adjudicación de títulos de viviendas, mientras que la Fundación Soy Chaco realizó la entrega de elementos a distintas instituciones de la comunidad. Durante su discurso, el gobernador Leandro Zdero, acompañado del intendente Hernán Paniagua, destacó la historia, la identidad y el esfuerzo de quienes forjaron el crecimiento de Basail. “Estamos recordando estos 137 años de historias, de vidas, de aquellos que dejaron su impronta y que soñaron con un Basail que crezca y se desarrolle”, expresó.

En ese sentido, valoró el sentido de pertenencia como eje para fortalecer a las comunidades y a la provincia en su conjunto, y subrayó la importancia de la unidad para afrontar los desafíos actuales.

“En estos tiempos tenemos que estar juntos, espalda con espalda, más allá de nuestras pertenencias ideológicas o de nuestro credo. El camino para que el Chaco salga adelante es el trabajo conjunto entre el Estado, los gobiernos locales y la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, envió un mensaje a quienes impulsan emprendimientos productivos en la localidad y ratificó el respaldo del Estado provincial.

“Aquellos que trabajan de sol a sol van a tener el empuje y el acompañamiento de este gobierno, porque estamos convencidos de que es la única manera de salir adelante. No hay sociedad en el mundo que se haya transformado si no es a través del esfuerzo y del trabajo”, afirmó.

Finalmente, el gobernador se dirigió a los vecinos y expresó: “No pierdan la esencia de lo que es Basail: la solidaridad con el vecino y ese espíritu de trabajo para que día a día pueda crecer y salir adelante. Felices 137 años a todo el pueblo de Basail”.

HERNÁN PANIAGUA: “LOS LOGROS DE ESTOS DOS AÑOS SON RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL”

Por su parte, el intendente de Basail, Hernán Paniagua, se mostró emocionado por la celebración y puso el foco en los avances logrados durante la gestión.

“Es una noche muy grata, celebrando los 137 años de nuestra querida localidad. Hoy es uno de los mejores regalos, con la inauguración de cuadras de pavimento y la entrega de módulos habitacionales a familias que realmente los necesitaban”, mencionó.

En esa línea, aclaró que estas acciones fueron posibles gracias al trabajo articulado con el Gobierno provincial, con el objetivo de dar respuestas concretas a vecinos que esperaban soluciones desde hace años.

Para finalizar, destacó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y de su equipo.

“Nunca se hicieron promesas sin compromiso. Siempre se trabajó para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los logros alcanzados en estos dos años son el resultado del trabajo conjunto”, concluyó.

