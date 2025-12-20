Nuevo Banco del Chaco tendrá vigente desde este sábado 20 y hasta el miércoles 24 de diciembre, la promoción Fiestas con Tuya, especial para acompañar a las familias chaqueñas en las compras de fin de año en comercios adheridos de toda la provincia y celebrar las fiestas.

Con Tarjeta Tuya, los clientes pueden acceder en los comercios adheridos de toda la provincia a dos modalidades de financiación: 4 cuotas sin interés + 20% de bonificación, y 10 cuotas sin interés.

Los beneficios están disponibles en los rubros: jugueterías, indumentaria, marroquinerías, zapaterías, perfumerías, joyerías, regalerías, ópticas, bicicleterías y artículos para el hogar. Los comercios adheridos se podrán consultar en el sitio web: nbch.com.ar/promociones

La promoción Fiestas con Tuya está habilitada para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural.

De esta manera, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de acompañar a las familias en esta fecha tan especial.

Cómo habilitar Tarjeta Tuya

Para habilitar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224, las 24 horas, o enviar un mensaje al número verificado de WhatsApp 362-416-1290, de 8 a 21 horas.

Nuevo Banco del Chaco recuerda que nunca solicitará datos personales confidenciales, claves PIN, token o credenciales de online banking para ninguna gestión. Ante cualquier intento de estafa, se recomienda realizar la denuncia correspondiente, comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y notificar a la entidad bancaria.