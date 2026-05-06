COMENZÓ LA ESCUELA MUNICIPAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL

En la jornada de este martes 5 de mayo dieron inicio las actividades en la Escuela Municipal de Árbitros de Fútbol.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Deportes a cargo de Roberto Scheffer, forma parte de las acciones que lleva adelante el municipio en el marco del trabajo de fortalecimiento y desarrollo del deporte local.

La capacitación tendrá una duración de cuatro meses, con clases teórico-prácticas a cargo del instructor y disertante Pedro López miembro

ASOCIACIÓN DE INSTRUCTORES DE ÁRBITROS DEL FÚTBOL ARGENTINO (AIAFA).

Del lanzamiento participó el intendente Pío Sander y el secretario de Deportes, quien acompañó el inicio de esta importante iniciativa.

Con una nutrida participación, las clases comenzaron en las instalaciones del Punto Digital.

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