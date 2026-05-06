Sandra Pettovello anunció la transformación de comedores en Centros de Familia PNUD

Y amplía: «De esta manera, aquellos comedores PNUD que reúnan las condiciones necesarias podrán incorporarse gradualmente a esta nueva modalidad como Centros de Familia PNUD, sumando actividades deportivas, culturales y de apoyo escolar, e integrando la recreación y la educación como pilares fundamentales para el fortalecimiento de las personas».

«Estamos terminando con un modelo de dependencia para apuntar a la generación de capacidades y autonomía de las familias», concluye el comunicado.

Nueva designación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó este miércoles a Atilio Rodolfo Catelli como Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, quien estará en el puesto que dejó vacante Eugenia Cortona en febrero pasado.

Así quedó plasmado en el Decreto 325/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual se indicó: “Desígnase, a partir del 13 de abril de 2026, en el cargo de Subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Trabajo, Empleo, Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al doctor Atilio Rodolfo Cartelli”.

La Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral tiene por objetivos la promoción y el sostenimiento del empleo, y la implementación de estrategias de mejora de la empleabilidad de las personas a través de la formación profesional y la certificación de competencias laborales.

De esta forma, promueve la inclusión laboral desde un enfoque amplio de derechos con especial atención a los sectores más vulnerables.