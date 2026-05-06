MILEI RATIFICÓ QUE NO LE PEDIRÁ LA DENUNCIA A ADORNI Y VOLVIÓ A TILDAR DE «BASURAS INMUNDAS» A LOS PERIODISTAS
Con un contundente y violento tuit, el Presidente dejó nuevamente en clara su postura en torno al escándalo judicial que mancha su Gobierno.
El presidente Javier Milei ratificó la continuidad de Manuel Adorni y descartó cualquier reestructuración en su equipo de trabajo. A través de una publicación en redes sociales, el mandatario desmintió los rumores de cambios en el Gabinete y lanzó duras críticas hacia la prensa, calificando estas versiones como «pelotudeces atómicas» y atacando la credibilidad del «95%» de los periodistas, volviéndolos a calificar de «basuras inmundas».
Luego de que la cuenta @iProfesional en X publicara que «Caputo propone a Pablo Quirno para reemplazar a Adorni y a Juan Pazo como canciller», el primer mandatario se enfureció y decidió responder desde Los Ángeles.
En medio de su gira por Estados Unidos, Milei desmintió todo asegurando que, tras compartir largas horas de vuelo con «Toto» y Quirno, el tema nunca fue siquiera mencionado. «Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil», disparó.
Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito
El jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó 14 millones de pesos para muebles encargados para el departamento de Caballito de la callé Miró.
Se trata de otro trabajo que le encargaron al contratista Matías Tobar tras las refacciones en la casa de Indio Cuá.
Fuentes judiciales confirmaron que Tabar hizo referencia a una mesa de comedor de madera y mármol, mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y también un espejo.
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA para investigar el patrimonio de Manuel Adorni
La Justicia ordenó este miércoles levantar el secreto fiscal ante ARBA por la propiedad que la familia del jefe de Gabinete Manuel Adorni posee en partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
La medida también afecta a una propiedad en La Plata, donde actualmente viviría la madre de Adorni.
La orden fue hecha por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
A principios de abril, la Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario, relacionado con movimientos de cuentas del jefe de Gabinete y su esposa.