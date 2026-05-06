REUNIÓN CON PRODUCTORES LADRILLEROS DE MIRAFLORES
Nos reunimos con los ladrilleros de Miraflores, un sector fuertemente afectado por la última inundación.
En la reunión abordamos ayudas concretas:
✓ Entrega de equipos de ladrillería y de nailon para que puedan retomar su producción
✓ Acompañamiento directo para la recuperación de su trabajo
Pero fuimos un paso más allá; Se definió crear la Asociación de Productores Ladrilleros de Miraflores para trabajar a futuro en un marco legal a través de un convenio, porque no solo se trata de dar una ayuda en el momento difícil, se trata de dar herramientas para que crezcan y tengan respaldo legal y productivo.