INTENTÓ EVADIR UN CONTROL, CHOCÓ DOS VEHÍCULOS E HIRIERO A UN INSPECTOR DE TRÁNSITO

Un episodio tuvo lugar este miércoles en el acceso norte de la ciudad, en la intersección de la avenida Sarmiento y la Ruta Nacional N° 16, donde un motociclista terminó aprehendido tras provocar un siniestro vial múltiple durante un operativo de seguridad vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando personal de la Policía Caminera y del municipio local realizaban un control conjunto. En ese contexto, una motocicleta Motomel de 150 cc, ocupada por tres personas, intentó evadir el retén a gran velocidad. En su maniobra de fuga, el conductor colisionó primero contra una camioneta Toyota Hiace y, acto seguido, embistió a un inspector de tránsito que cumplia funciones en el lugar.

Lejos de detenerse, la motocicleta continuó su trayectoria hasta chocar contra una Ford F-100 que estaba estacionada en el sector del operativo.

El trabajador municipal, un hombre de 41 años, sufrió lesiones en su brazo y pierna izquierda, siendo asistido en el lugar por una ambulancia y dado de alta poco después. Por su parte, el conductor de la moto, un joven domiciliado en Barranqueras, fue reducido y demorado de inmediato.

En el lugar trabajaron peritos del Gabinete Científico para las tareas específicas, mientras que la motocicleta fue secuestrada por infracciones municipales. La Fiscal en turno, Dra. Lilian Irala, dispuso la aprehensión formal del conductor bajo la causa de «Supuestas Lesiones».

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