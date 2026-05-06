SAENZ PEÑA SEGUIMIENTO POLICIAL TERMINA CON EL SECUESTRO DE UNA BICICLETA UTILIZADA EN UN ROBO

Cerca del mediodía, efectivos de la Comisaría Quinta de la ciudad termal desplegaron un operativo que permitió recuperar un vehículo vinculado a un ilícito ocurrido en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional N° 16.

La intervención policial comenzó alrededor de las 11:55, cuando una patrulla a cargo de la Subcomisaria Geraldine Sosa fue alertada sobre un robo en proceso. Una persona desconocida habría sustraído pertenencias del interior de un camión estacionado en la Shell de la mencionada ruta, dándose a la fuga en una bicicleta negra hacia el Barrio Antonio Zafra.

Con esta información, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona. Al ingresar al barrio, lograron divisar a un sujeto cuyas características físicas y el rodado en el que se desplazaba coincidían con la descripción aportada. Al notar la proximidad del patrullero, el sospechoso abandonó la bicicleta y emprendió una huida a pie, logrando perderse de vista entre las viviendas del sector.

En el lugar, los agentes procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta, marca Ariel, de color negro. Por razones de jurisdicción, el rodado fue trasladado a la guardia de prevención de la Comisaría Segunda para continuar con las actuaciones legales bajo la supervisión de la Fiscalía en turno.

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