TRES DETENIDOS TRAS ROBAR UNA BOMBA DE AGUA Y UN INODORO BAJO LA MODALIDAD «ESCALAMIENTO»

En un rápido despliegue del Servicio Externo de la Comisaría Quinta, tres jóvenes —dos hombres y una mujer— fueron aprehendidos este miércoles al mediodía luego de asaltar un domicilio en alquiler perteneciente a un efectivo policial en el Barrio San Valentín.

El hecho se registró alrededor de las 11:45. De acuerdo a la denuncia, los sospechosos fueron vistos por un vecino cuando saltaban las rejas del frente del inmueble ubicado en el Pasaje Fortín Los Pozos y la calle Ingeniero Schulz. Al llegar al lugar, el propietario constató que, tras dañar las cañerías, los delincuentes se habían llevado una bomba de agua de medio HP.

Gracias a los datos aportados por testigos, que identificaron a los autores por sus alias, los agentes iniciaron tareas investigativas que indicaban que el grupo intentaba comercializar elementos de dudosa procedencia en el Barrio Juan Bautista Alberdi.

Tras un operativo cerrojo, el personal policial interceptó a los tres sospechosos en la intersección de las calles Malambo y Escondido. En su poder no solo llevaban la bomba de agua denunciada, sino también un inodoro de loza blanca cuya procedencia no pudieron acreditar.

La Fiscal N° 10, Dra. Lilian Irala, ordenó la aprehensión inmediata de los tres involucrados bajo la causa de «Supuesto Robo por Escalamiento». Los elementos fueron secuestrados y se investiga si el sanitario recuperado guarda relación con otro ilícito ocurrido en la zona.

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