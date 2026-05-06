TRAS EL ANÁLISIS DEL FINANCIAL TIMES, THE ECONOMIST TAMBIÉN ADVIERTE SOBRE JAVIER MILEI: «SERIOS PROBLEMAS»

El artículo también reparó en una reciente frase de Milei, quien se presentó como uno de los principales afectados por la situación económica. “¿Saben quién ha sido el más afectado por esta economía en términos reales? Yo”, dijo el Presidente, según reconstruyó el medio. También afirmó: “Soy el presidente peor pagado de América”.

Para The Economist, ese argumento difícilmente logre convencer a los argentinos golpeados por la pérdida de ingresos: “Es poco probable que este mensaje convenza a los argentinos que atraviesan dificultades”.

Más adelante el artículo repasa el escándalo del caso $LIBRA, la criptomoneda que fue promocionada por Milei en sus redes sociales y que luego se desplomó, generando pérdidas para miles inversores. Según la revista, su valor “se disparó antes de desplomarse rápidamente”, con pérdidas estimadas en unos 250 millones de dólares. Y recordó que la investigación judicial detectó al menos siete llamadas entre Milei y Mauricio Novelli, el empresario detrás de la criptoestafa.

También analizó el escándalo por la causa por enriquecimiento ilícito en que está implicado Manuel Adorni, y en el que cada día surgen nuevas revelaciones que dan cuenta de las serias inconsistencias en torno a las pobres explicaciones de su Jefe de Gabinete. Según The Economist “los argentinos parecen estar aún más molestos” por ese caso, que involucra informes sobre viajes, el uso de un jet privado y la compra de varias propiedades bajo condiciones más que llamativas.

Javier Milei y Manuel Adorni

En ese contexto el artículo resaltó que Milei no le suelta la mano a Adorni y que incluso endureció sus ataques contra la prensa. A lo largo de cuatro días de abril, Milei publicó 86 tuits en X contra periodistas y compartió otros 874.

Además, The Economist hizo mención al cierre de la Sala de Prensa en casa Rosada y a las restricciones impuestas tras su reapertura a los periodistas acreditados.

Javier Milei y un modelo que naufraga

Más allá de los escándalos de corrupción, la revista remarcó que el mayor problema para el Gobierno pasa por la economía. “Los argentinos podrían haber ignorado las acusaciones de corrupción si la economía estuviera en auge. Pero no es así”, afirmó.

El artículo recordó que Milei logró reducir la inflación mensual al 1,5%, “aproximadamente una décima parte de su nivel anterior”, pero advirtió que luego volvió a subir gradualmente. También señaló que el PBI cayó 2,6% en febrero respecto de enero, la mayor baja desde 2023, con retrocesos en la industria manufacturera y el comercio minorista.

Para The Economist, esa dinámica presiona sobre la recaudación y amenaza el superávit fiscal. Además, sostuvo que, aunque el petróleo, la minería y el agro mantienen buenos niveles de actividad, son sectores que “requieren relativamente pocos trabajadores” y representan apenas el 12% del empleo.

En contraste, la manufactura, el comercio y la construcción son más intensivos en mano de obra y atraviesan una profunda contracción. Según la revista, esa caída derivó en la pérdida de cientos de miles de empleos asalariados desde la llegada de Milei al poder. “Los bajos salarios y el desempleo son ahora las mayores preocupaciones de los argentinos”, advirtió.

El medio también cuestionó la estrategia oficial para contener los precios: “Hasta ahora, las políticas del Sr. Milei han empeorado la situación”, sostuvo, al señalar el impacto de la apertura sobre empresas locales, las tasas altas y un peso fuerte que abarata importaciones pero golpea a la industria y la construcción.

A la vez, remarcó que “ni siquiera las altas tasas de interés ni un peso fuerte han sido suficientes para frenar la inflación”. Según el artículo, la inflación mensual aumentó durante 10 meses y llegó al 3,4% en marzo, con un registro interanual del 33%.

Hacia el cierre, The Economist advirtió que el calendario electoral empezará a condicionar al Gobierno. Aunque Milei no enfrentará la reelección hasta octubre de 2027, la revista sostuvo que una mala encuesta podría generar nerviosismo en los mercados y activar una “espiral perjudicial”. Para evitar ese escenario, concluyó, el Presidente necesita mostrar resultados concretos en crecimiento, empleo y baja de la inflación. “No tiene tiempo que perder”, cerró el medio británico.