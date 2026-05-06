LA ESCONDIDA RECUPERAN PARTE DE LO SUSTRAÍDO Y DETIENEN A UN JOVEN POR SUPUESTO HURTO

Hoy por la mañana, personal de la Comisaría local logró esclarecer el hecho perpetrado en un comercio local, esto concluyó con la aprehensión de un joven y la restitución del dinero.

El ilícito fue denunciado por una comerciante de 25 años, quien manifestó que anoche escuchó ruidos en el interior de su local comercial, donde funciona un emprendimiento familiar. Al dirigirse al lugar, observó a un masculino conocido en la zona, quien habría ingresado tras saltar una ventana y sustrajo una caja donde se encontraba la recaudación del día, para luego darse a la fuga.

Ante la denuncia, hoy cerca de las 8 personal policial desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de la localidad. En inmediaciones de un paraje cercano, los efectivos observaron a un joven que transportaba una caja de similares características, procediendo a su demora.

En poder del mismo se halló la caja sustraída, con una suma de dinero en efectivo estimada en alrededor de cuarenta mil pesos. El joven quedó a disposición de la Fiscalía en Turno, que dispuso su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.

Finalmente, el dinero recuperado fue restituido a la damnificada tras ser acreditado, todo ello conforme lo dispuesto por la Magistratura actuante.

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