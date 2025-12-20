RESISTENCIA: RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA A MANO ARMADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída en un hecho de robo a mano armada, ocurrido en la zona sur de la ciudad.



Alrededor de las 00:40, en el marco de tareas investigativas iniciadas tras la denuncia del hecho ocurrido en inmediaciones de calle Arazá y Padre Sena. El personal de la Cuarta durante recorridas preventivas, observó a un sujeto que circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta de similares características a la denunciada como robada, realizando maniobras peligrosas entre otros vehículos.

Al advertir la presencia policial, el conductor abandonó el rodado y se dio a la fuga. Tras el control de motor y chasis, establecieron que se trataba de la motocicleta, una Corven Energy 110 cc, correspondía a la denunciada en la causa.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el vehículo fue restituido a su propietaria, previo reconocimiento, continuando las actuaciones para dar con el autor del hecho.

