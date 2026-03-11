Publicidad

Efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un hombre tras intervenir en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de Barranqueras.

El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio al sistema de emergencias. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su pareja no le permitía salir del domicilio y la amenazaba con un machete y un cuchillo.

Minutos después, el hombre se presentó ante los efectivos portando ambas armas blancas, por lo que fue reducido y detenido. En el lugar se procedió además al secuestro de los elementos utilizados, continuándose con las actuaciones correspondientes.