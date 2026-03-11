¿QUIENES SON LOS SEIS ARGENTINOS MÁS RICOS?

El listado global muestra un crecimiento récord de la riqueza mundial y ubica a seis empresarios argentinos entre los multimillonarios. Paolo Rocca lidera el ranking nacional con una fortuna de US$7.300 millones.



La revista Forbes publicó su ránking global de multimillonarios correspondiente a 2026 y confirmó un cambio en la cima de la lista argentina. Por primera vez en varios años, Paolo Rocca superó a Marcos Galperín y se convirtió en la persona más rica de la Argentina.

El listado incluye a seis empresarios argentinos con patrimonios superiores a los US$1.000 millones: Paolo Rocca, Marcos Galperín, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

El informe de Forbes refleja un crecimiento histórico de las grandes fortunas a nivel mundial. En 2026 la revista contabilizó 3.428 multimillonarios, cerca de 400 más que en la edición anterior. En conjunto, estas fortunas suman US$20,1 billones, impulsadas principalmente por el auge de la tecnología, la inteligencia artificial y las empresas innovadoras. Paolo Rocca, el argentino más rico El empresario Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, encabeza la lista de argentinos en el ránking. Forbes lo ubica en el puesto 528 a nivel mundial, con un patrimonio estimado en US$7.300 millones. Aunque la publicación lo clasifica dentro de Italia por su lugar de nacimiento, Rocca reside en la Argentina y dirige el conglomerado industrial fundado por su abuelo Agostino Rocca en 1945. El Grupo Techint tiene operaciones en sectores como acero, ingeniería, construcción, energía, minería y servicios de salud. Sus compañías generan más de US$22.000 millones de facturación anual y emplean a más de 52.000 personas en distintos países. En la Argentina, además, el grupo ha tenido un papel relevante en el desarrollo energético, con inversiones vinculadas al yacimiento de Vaca Muerta. Marcos Galperín, segundo en la lista Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien durante varios años encabezó el listado de argentinos más ricos, hoy está detrás de Rocca. En 2026 ocupa el puesto 542 del ranking global, con una fortuna estimada en US$7.200 millones, lo que representa una baja frente a los US$8.000 millones calculados el año anterior. Desde su creación en 1999, Mercado Libre se convirtió en la mayor empresa tecnológica de América Latina. Actualmente cuenta con más de 100.000 empleados, opera en 18 países y su plataforma de pagos digitales Mercado Pago supera los 78 millones de usuarios activos mensuales.

Bulgheroni, referente del sector energético

El tercer argentino en el ranking es Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE), la mayor petrolera privada del país. Forbes lo ubica en el puesto 837, con una fortuna estimada en US$5.100 millones.

PAE participa en toda la cadena energética, desde la producción de petróleo y gas hasta la refinación y comercialización de combustibles a través de Axion Energy, que posee alrededor de 600 estaciones de servicio.

La compañía también invierte en energías renovables y en proyectos vinculados al litio. Además, Bulgheroni desarrolló negocios agroindustriales y vitivinícolas, entre ellos la bodega Garzón en Uruguay.

Eurnekian, con crecimiento sostenido

Otro de los empresarios destacados es Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América, quien aparece en el puesto 891 del ranking global con una fortuna estimada en US$4.800 millones.

A sus 93 años, el empresario mantiene un rol activo en el holding, que opera 53 aeropuertos en distintos países y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2018.

El grupo también tiene presencia en energía, infraestructura, biocombustibles y tecnología. Su patrimonio mostró un fuerte crecimiento: en 2025 se estimaba en US$3.400 millones y en 2024 en US$3.000 millones.

Costantini y Carballo completan la lista

El desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), figura en el puesto 2858 con una fortuna de US$1.300 millones.

Costantini es uno de los principales referentes del desarrollo urbano en la Argentina. A través de Consultatio impulsó proyectos emblemáticos como Nordelta y Puertos, en el norte del Gran Buenos Aires, además de desarrollos residenciales de lujo en Miami.

En los últimos años también amplió su presencia en el sector financiero con Consultatio-TPCG, un grupo de servicios financieros con operaciones en Argentina y Uruguay.

El sexto argentino del listado es Delfín Jorge Ezequiel Carballo, ubicado en el puesto 3332, con un patrimonio estimado en US$1.000 millones.

De perfil bajo, Carballo fue una figura clave en la historia del Banco Macro. Junto a su cuñado y socio Jorge Horacio Brito participó en la fundación de la financiera Anglia en 1976, que luego sería el punto de partida para la adquisición del banco en 1985.

Durante décadas se desempeñó como responsable financiero del grupo y mantuvo una participación accionaria significativa. También fue uno de los principales accionistas de la empresa energética Genneia hasta 2019.

Elon Musk vuelve a liderar el ranking mundial

A nivel global, la lista vuelve a estar encabezada por Elon Musk, cuya fortuna asciende a US$839.000 millones, impulsada por la valorización de Tesla y SpaceX.

Detrás aparecen los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, seguidos por empresarios como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

El ranking evidencia el creciente peso de la tecnología en la generación de grandes fortunas. Casi la mitad de los multimillonarios con patrimonios superiores a US$100.000 millones construyeron su riqueza en empresas vinculadas a la innovación, la inteligencia artificial o el ecosistema digital