CAPUTO EN NEW YORK: EL SEGUNDO PUENTE CHACO-CORRIENTES SEGURO VA A AVANZAR

En el marco de la Argentina Week, el ministro de Economía destacó el interés de los inversores internacionales por el rumbo del país.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, llevó tranquilidad respecto a una de las obras de infraestructura más esperadas del Litoral. Durante su participación en la Argentina Week, el funcionario ratificó que el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes forma parte de la agenda de desarrollo, aunque aclaró que su ejecución estará sujeta a los tiempos que demande la estabilización financiera.

«Seguro que va a avanzar como todos los proyectos que tenemos en marcha. Es un tema de paciencia y tiempo», respondió Caputo al ser consultado por la prensa en el Council of the Americas.

El ministro se mostró optimista sobre el clima de negocios y subrayó que la mirada externa sobre la Argentina ha cambiado drásticamente.

Infraestructura y el «modelo de estudio»

Para el titular del Palacio de Hacienda, la posibilidad de financiar obras de esta magnitud está ligada a que el mundo perciba que el cambio de rumbo es irreversible.

«Argentina hoy es un caso de estudio en el mundo. Se entiende hoy afuera que el cambio es impactante», señaló, comparando la situación actual con la de los años noventa, pero destacando una mayor profundidad en el proceso presente.

Caputo enfatizó que los inversores internacionales valoran especialmente la unidad de criterios mostrada en eventos como el de Nueva York, donde gobernadores de distintas extracciones políticas disertan juntos. «Para los inversores, ver que el rumbo se va a mantener independientemente del color político es muy fuerte», aseguró

El rol de los gobernadores

El ministro calificó como «espectacular» la labor de los mandatarios provinciales —entre ellos el correntino Juan Pablo Valdés— en la búsqueda de capitales. Según Caputo, el hecho de que las provincias estén «vendiendo el país» y apoyando el rumbo macroeconómico genera la tranquilidad necesaria para que los proyectos de inversión estratégica, como el segundo puente, pasen de la planificación a la realidad.

La delegación argentina continúa con su agenda en Manhattan, manteniendo reuniones clave con CEOs globales de sectores energéticos y mineros, donde la infraestructura logística es el eje central para garantizar la competitividad de las provincias.