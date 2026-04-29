ALLANARON UNS VIVIENDA POR UNA CAUSA DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL CON FINES DE DISTRIBUCION
Los dispositivos secuestrados fueron resguardados bajo cadena de custodia y puestos a disposición de la fiscalía interviniente para las pericias correspondientes.
La operación internacional «Aliados por la Infancia VI» investiga los hechos de explotación sexual infantil con fines de distribución.
Con la información recabada, se realizaron múltiples allanamientos en el país, y en nuestra provincia, el Departamento Cibercrimen llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Sáenz Peña, como parte de una investigación vinculada a la distribución de material a través de plataformas digitales.
El procedimiento se realizó el martes por la madrugada, con intervención judicial y coordinación simultánea en distintas jurisdicciones provinciales y nacionales. La comitiva policial trabajó junto a divisiones investigativas de Sáenz Peña y Villa Ángela, además de autoridades del Equipo Fiscal N°1 de la localidad.
El mandamiento judicial se concretó en una vivienda ubicada por la calle Corrientes al 100, aproximadamente, donde se desplegaron tareas especializadas de análisis forense informático y preservación de evidencia digital. Durante el operativo, se secuestró un teléfono celular y diversos elementos informáticos, entre ellos, gabinetes de computadoras, una placa madre y un dispositivo de almacenamiento USB.
Los dispositivos fueron resguardados bajo cadena de custodia y puestos a disposición de la fiscalía interviniente para las pericias correspondientes.
Las diligencias judiciales continúan para determinar responsabilidades y profundizar el análisis del material secuestrado.