SE REABRE EL DEBATE POR LOS GREMIOS, SALUD PUBLICA Y REINCIDENCIAS

El bloque legislativo «Chaco Puede» volverá a impulsar este miércoles tres iniciativas clave que quedaron pendientes en sesiones anteriores: la reforma de las licencias sindicales, el cobro de prestaciones médicas a extranjeros sin residencia legal y la denominada Ley de Reiterancia.

Uno de los ejes apunta a modificar el financiamiento de las licencias gremiales. Actualmente, el Estado provincial continúa pagando los sueldos de dirigentes sindicales que están liberados de sus tareas habituales. La propuesta plantea trasladar ese costo a los propios gremios.

En cuanto a salud pública, el espacio acompañará una iniciativa del Poder Ejecutivo vinculada al sistema sanitario. El proyecto busca que la provincia recupere los costos de atención médica en casos de extranjeros que no cuenten con residencia legal. También contempla la posibilidad de establecer acuerdos de reciprocidad con países limítrofes, con el objetivo de equilibrar el acceso a los servicios de salud y resguardar los recursos públicos.

El paquete se completa con la Ley de Reiterancia, una propuesta que apunta a endurecer los criterios para otorgar la prisión preventiva. Desde el bloque sostienen que la acumulación de antecedentes por delitos graves debe tener peso en la evaluación judicial, aun cuando no exista una condena firme.

En el oficialismo confían en que esta vez habrá condiciones políticas para avanzar. «Son proyectos que venimos impulsando desde el bloque hace tiempo. Esta semana esperamos que finalmente podamos darles media sanción», afirmó Iván Gyoker, presidente del bloque.