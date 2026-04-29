ROMERO CONFIRMO QUE EL POLICIA QUE DISPARO HABIA CONSUMIDO COCAINA Y ALCOHOL

Este martes a la madrugada, un oficial de la Policía del Chaco efectuó disparos dentro de la Comisaría de Colonias Unidas e hirió a un compañero.

Ante ello, el jefe de la Policía, Fernando Romero, confirmó que el efectivo estaba bajo los efectos del alcohol y de drogas, según confirmó el examen toxicológico realizado.

Como consecuencia directa del ataque perpetrado por el Oficial Ayudante Job Iturri, el agente Lucas Gómez recibió un disparo en el brazo izquierdo, generando una situación de máxima tensión dentro de la propia dependencia policial.

El efectivo herido fue asistido en el hospital local y luego derivado al Hospital Félix A. Pertile. El diagnóstico confirmó una fractura multifragmentaria de la diáfisis humeral, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Perrando para una atención de mayor complejidad. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

Romero confirmó públicamente que los estudios de alcoholemia y toxicológicos dieron positivo, asegurando que el oficial estaba «borracho y había consumido cocaína», al momento de efectuar los disparos.

En paralelo, la propia fuerza difundió un comunicado oficial donde detalló que el efectivo fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Bajo la supervisión de la Ayudante Fiscal N° 2 de General San Martín, Valeria Verón, y con intervención del Gabinete Científico, se realizaron las pericias correspondientes.

En el lugar se secuestraron elementos clave para la causa: el arma reglamentaria (pistola Bersa 9 milímetros), vainas servidas, cartuchos y el teléfono celular del implicado.

En cuanto a las medidas institucionales, por disposición del Ministerio de Seguridad, intervino el Órgano de Control Institucional (OCI), que inició un sumario administrativo y ordenó la intervención de la Comisaría.

El agresor fue separado del servicio con retención de haberes, mientras se define su situación dentro de la fuerza. Además, quedó detenido en General San Martín y asegura no recordar lo sucedido.