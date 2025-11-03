ALLANARON DOS VIVIENDAS TRAS EL TIROTEO EN EL BARRIO GÜIRALDES

Pasado este mediodía, personal de la División Delitos contra las Personas del Departamento de Investigaciones Complejas, realizó dos allanamientos en la ciudad de Resistencia.

Esto fue el marco de la causa por «supuesto abuso de armas de fuego», vinculada a un hecho ocurrido el 26 de octubre pasado, en avenida Soldado Aguilera y Don Segundo Sombra.

Tras analizar videos y testimonios de vecinos, se identificaron a dos sospechosos.

Con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y un grupo de Infantería, se allanaron los domicilios, logrando el secuestro de cartuchos calibre 25, teléfonos celulares, prendas de vestir y un chaleco refractario con la leyenda «Policía».

Uno de los moradores fue notificado de situación legal, mientras continúan las diligencias para la aprehensión de los demás involucrados.