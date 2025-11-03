Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Racing

Torneo Clausura 2025, 19:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local. En un duelo corresponde a la decimocuarta fecha del2025, Central Córdoba y Racing se enfrentarán este lunes desde lasen elEl local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.

El conjunto santiagueño vive un presente inmejorable. Acumula siete puntos de los últimos nueve y comparte el liderazgo con Estudiantes, aunque lo supera por diferencia de gol, lo que lo coloca en la mejor posición posible a falta de tres jornadas.

En cambio, la Academia llega golpeado. La reciente eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo a las ilusiones del plantel y del cuerpo técnico, que ahora deben enfocarse en el Clausura como único objetivo.