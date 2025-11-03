FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO CENTRAL CÓRDOBA VS. RACING
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
Central Córdoba vs. Racing: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Omar De Felippe.
- Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sport Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.