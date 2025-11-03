FONTANA SECUESTRARON COCAÍNA Y MARIHUANA EN UN ALLANAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se realizó en el pasaje Molina al 4600 aproximadamente.

En la tarde de este lunes, agentes de la División Microtráfico Metropolitana realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el pasaje Molina al 4600 de la ciudad de Fontana, tras la investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 18:15 y en la inspección hallaron 50 envoltorios y tres piedras con un pesaje total de 12,7 gramos de cocaína, cuatro envoltorios con 4,7 gramos de marihuana y recortes de bolsas, una tijera y $5.500.

Durante las pesquisas no hubo aprehendidos ya que el presunto autor no se hallaba en el domicilio, por lo que se ordenó un pedido de captura una vez dada con su ubicación.

