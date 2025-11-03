Doble femicidio en Córdoba: dictaron prisión preventiva para Pablo Laurta

Según adelantó Quinteros en dialogo con el medio local Vía Córdoba, el procesamiento de documentos y disposiciones en Gualeguaychú finalizará en el transcurso de este viernes. El operativo, contando las horas de viaje, ya fue diagramado por las fuerzas de seguridad provinciales.

Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montagie en Concordia por el crimen del remisero y la jueza de Garantías, Gabriela Seró le dictó 120 días de prisión preventiva.

El detenido dejó algunas escalofriantes frases tanto a su llegada como a la salida de la fiscalía, entre ellas, una que aseguraba que había ido a “rescatar” a su hijo de seis años el día que mató a su expareja y a su exsuegra. “Todo fue por justicia”, fueron otras de las palabras que pronunció Laurta, quien luego, durante uno de sus traslados, habría dicho: “Me tapan para que no hable”.

Tras un breve paso por la ciudad de Gualeguaychú, donde llegará custodiado por una comitiva policial desde Concordia, Laurta será derivado a la provincia de Córdoba, donde será acusado por el doble femicidio. Se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.

Quién es Pablo Laurta, el autor del doble femicidio de Córdoba

En Uruguay, Pablo Laurta es conocido por crear la organización «Varones Unidos», que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

En la página web de la organización, tiene una columna especial titulada “un caso emblemático” el de su hijo Pedro, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres. El apartado contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.

En el mismo, definen a la abuela del menor como una mujer que “representaba peligro” para la familia en incluso asegura que cuando Giardina escapa de tierras uruguayas recibe llamados de extorsión para volver a ver su hijo y que recibió una denuncia a la que calificó como “falsa”.

Por otro lado, en los demás artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.