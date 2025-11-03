DOBLE FEMICIDIO EN CÓRDOBA: DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA PARA PABLO LAURTA
El imputado permanecerá detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Paralelamente, está imputado por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio.
La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva contra Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
La medida fue dispuesta este lunes por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien considera a Laurta autor de los delitos de «homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio» en perjuicio de su expareja y su madre.
En paralelo, el ciudadano uruguayo está imputado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en la zona de Colonia Yeruá. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, con intervención del defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien le dictó prisión preventiva por cuatro meses y autorizó su traslado a Córdoba.
Pablo Laurta, en su traslado a Córdoba: «Me tapan para que no hable»
Pablo Laurta, imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero hallado sin vida en la localidad entrerriana de Concordia, será trasladado en las próximas horas a Gualeguaychú y luego a Córdoba para enfrentar los cargos por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio ocurridos el pasado sábado.
Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montagie en Concordia por el crimen del remisero y la jueza de Garantías, Gabriela Seró le dictó 120 días de prisión preventiva.
El detenido dejó algunas escalofriantes frases tanto a su llegada como a la salida de la fiscalía, entre ellas, una que aseguraba que había ido a “rescatar” a su hijo de seis años el día que mató a su expareja y a su exsuegra. “Todo fue por justicia”, fueron otras de las palabras que pronunció Laurta, quien luego, durante uno de sus traslados, habría dicho: “Me tapan para que no hable”.
Tras un breve paso por la ciudad de Gualeguaychú, donde llegará custodiado por una comitiva policial desde Concordia, Laurta será derivado a la provincia de Córdoba, donde será acusado por el doble femicidio. Se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.
Quién es Pablo Laurta, el autor del doble femicidio de Córdoba
En Uruguay, Pablo Laurta es conocido por crear la organización «Varones Unidos», que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.
En la página web de la organización, tiene una columna especial titulada “un caso emblemático” el de su hijo Pedro, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres. El apartado contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.
En el mismo, definen a la abuela del menor como una mujer que “representaba peligro” para la familia en incluso asegura que cuando Giardina escapa de tierras uruguayas recibe llamados de extorsión para volver a ver su hijo y que recibió una denuncia a la que calificó como “falsa”.
Por otro lado, en los demás artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.