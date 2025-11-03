DONALD TRUMP SUBIÓ LA APUESTA: ADVIRTIÓ QUE NICOLÁS MADURO «TIENE LOS DÍAS CONTADOS»
El presidente de Estados Unidos descartó sin embargo un enfrentamiento militar abierto con Venezuela mientras sigue autorizando ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico de supuestos narcotraficantes.
Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: «Diría que sí. Creo que sí».
Washington sigue sin presentar ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza real para Estados Unidos.
Donald Trump reanuda ensayos nucleares
En paralelo, Trump afirmó que países como Rusia y China realizan pruebas subterráneas de armas nucleares desconocidas para el público y advirtió que los Estados Unidos haría lo mismo. “No quiero ser el único país que no realiza pruebas”, dijo, tras señalar que también las están realizando países como Corea del Norte y Pakistán.
El secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que los ensayos no serían detonaciones nucleares completas, sino pruebas de sistemas para garantizar el funcionamiento del arma. Estados Unidos firmó en 1996 un tratado que prohíbe ensayos nucleares con fines militares o civiles.