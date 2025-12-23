ABIGEATO , SECUESTRAN MÁS DE 100 KILOS DE CARNE EN ALLANAMIENTO

El procedimiento se realizó en Puerto Vilelas.

Personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana llevó adelante un allanamiento en la localidad de Puerto Vilelas, en el marco de una causa por “Supuesto Abigeato”, logrando el secuestro de más de 100 kilos de carne y diversos elementos vinculados a la faena ilegal.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:30 del lunes, y en el marco de la investigación, allanaron dos domicilios. El primero de ellos, ubicado sobre avenida San Martín en el barrio Ex Plomo el resultado fue negativo.

El segundo procedimiento tuvo lugar en el paraje 5 Bocas, donde los efectivos secuestraron un freezer, tres ganchos, un equipo de calcha completo y aproximadamente 100 kilogramos de carne. Al momento del allanamiento no se encontraba el principal investigado.

La investigación continúa para dar con el paradero del ciudadano.

Relacionado