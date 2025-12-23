DETUVIERON A UN HOMBRE CON 35 ENVOLTORIOS CON COCAÍNA

El Departamento Rural identificó al ciudadano en el barrio Anunciación, fue notificado de su aprehensión

En el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones el Departamento Rural realizaba patrullajes por los barrios de la ciudad cordial.

Anoche alrededor de las 20.30, demoraron a un hombre de 38 años para identificarlo, descubrieron que entre sus prendas tenía 35 envoltorios con lo que parecía ser estupefacientes.

Mediante la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, descubrieron que se trataba de cocaína, la prueba arrojo resultado positivo, con el peso total de 4.6 gramos.

El hombre fue notificado de su aprehensión por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes.

