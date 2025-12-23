Castelli «DOS DETENIDOS POR ROBO EN UN TALLER MECÁNICO»

Secuestraron baterías y otras herramientas, los dos jóvenes de 22 años fueron puestos ante la justicia

La denuncia fue radicada por el encargado del taller, mediante la intervención policial esclarecieron el robo y recuperaron los bienes.

El fin de semana un hombre de 46 años informó a los efectivos de la Comisaría Primera de Castelli que observó por las cámaras de seguridad de su taller ubicado en la avenida Güemes al 1900 aproximadamente y vió a dos sujetos que se estaban llevando baterías de autos y herramientas. Inmediatamente los agentes se dirigieron al lugar.

Al llegar, demoraron a un joven que tenía en su poder una batería de 12 voltios, mientras que otro sujeto se dio a la fuga en una motocicleta 110 cc, color roja. Labraron acta de secuestro de lo hallado y condujeron al demorado de 22 años a la dependencia policial.

Pocas horas después gracias a la información recabada en las calles, supieron que el otro partícipe del ilícito merodeaba la Chacra 108, tras patrullajes por la zona lo demoraron, poseía la motocicleta utilizada para cometer el hecho. También fue secuestrada.

La investigación continuó y supieron que estos jóvenes vendieron los elementos buscados en la Quinta 4. Localizaron la vivienda de su comprador que indicó que había adquirido de buena fe pero no sabía que los bienes habían sido sustraídos. Incautaron una hidrolavadora, un taladro y una pistola neumática.

Finalmente, el denunciante reconoció todos los bienes secuestrados y luego de las actuaciones judiciales fueron restituidos. Además los dos jóvenes de 22 años fueron notificados de su aprehensión por la causa Supuesto Hurto con Escalamiento a disposición de la Fiscalía en turno.

