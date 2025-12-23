RESPUESTA INMEDIATA: OPERATIVO INTEGRAL PARA EXTRAER EL AGUA ACUMULADA EN EL BARRIO UCAL, DE BARRANQUERAS

En respuesta a las intensas lluvias registradas en los últimos días, el Gobierno provincial puso en marcha un operativo coordinado entre distintas áreas del Estado para desagotar el agua acumulada en el barrio UCAL de Barranqueras. La intervención se realizó por decisión del gobernador Leandro Zdero, quien instruyó a todos los organismos involucrados a actuar de manera urgente.

Con el objetivo de reducir los niveles de agua acumulada por las abundantes precipitaciones, y ante las obstrucciones detectadas en los canales y drenajes naturales de la zona, se instaló un equipo móvil de bombeo, según precisó el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar.

En ese marco, equipos técnicos de la APA, Vialidad Provincial, SAMEEP y SECHEEP coordinaron acciones desde la noche del lunes para optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje del barrio, donde las obstrucciones impedían el normal escurrimiento del agua hacia la Estación de Bombeo de la APA.

Asimismo, personal de la APA y del Centro de Denuncias, bajo la coordinación en territorio de José Escalante, evaluó la situación y manifestó la necesidad de instalar una bomba móvil, tras lo cual se dispuso de inmediato la articulación del operativo.

